Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym dzieci z całej Polski przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Wśród nich są też oczywiście pociechy gwiazd. Już niedługo do komunii przystąpi również córka Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek. Ostatnio paparazzi zrobili kilka zdjęć tancerzowi, gdy ten towarzyszył córce w ostatnich przygotowaniach do tego ważnego dnia.

Tak córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela szykuje się do komunii

Maj obfituje w ważne dla wielu rodzin wydarzenia - tradycyjnie dzieci przystępują wtedy do Pierwszej Komunii Świętej. Nic zatem dziwnego, że wśród nich są też dzieci znanych z show biznesu twarzy. W miniony weekend Małgorzata Socha świętowała komunię córki, a wcześniej do sakramentu przystąpiła też córka Justyny Steczkowskiej. Wygląda na to, że również komunia 9-letniej Heleny, córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, zbliża się wielkimi krokami - spójrzcie tylko na zdjęcia paparazzi z przygotowań do tego dnia!

Fotoreporterzy uwiecznili na zdjęciach Marcina Hakiela, gdy wraz z córką wybrał się na spotkanie przygotowujące do dnia Pierwszej Komunii Świętej w jednej z warszawskich parafii. Jak dowiedział się "Super Express", 9-letnią Helenę czeka podczas ceremonii nie lada wyróżnienie!

- Marcin Hakiel patrzył na swoją córkę z dumą - zwłaszcza, że okazało się, że Helena będzie szła w pierwszym rzędzie i wszyscy będą ją podziwiać - podaje "Super Express" w kontekście przedkomunijnej próby.

Marcin Hakiel wyglądał na bardzo przejętego i skupionego na wizycie w kościele. Gołym okiem widać, że tancerz jest bardzo dumny z córki! Niedawno Marcin Hakiel wyjawił też, że jego córka będzie miała dwa przyjęcia komunijne - jedno zorganizowane przez tatę, a drugie przez mamę, Katarzynę Cichopek.

- Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno - zdradził niedawno Marcin Hakiel w wywiadzie dla "Wprost".

Wygląda na to, że była żona Marcina Hakiela również przygotowuje się do sezonu komunijnego - ostatnio Katarzyna Cichopek prezentowała komunijne stylizacje na Instagramie. Myślicie, że dumni rodzice 9-letniej Helenki zdecydują się na relacjonowanie tego wydarzenia w mediach społecznościowych? Póki co, zobaczcie więcej zdjęć z próby przed komunijną uroczystością, w której towarzyszył córce Marcin Hakiel!