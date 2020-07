Katarzyna Warnke pokazała spacerówkę dla dziecka. Uwaga, kosztuje tylko... 899 zł!

Katarzyna Warnke pochwaliła się zdjęciem ze spaceru ze swoim dzieckiem. We wrześniu córka aktorki skończy roczek i jeździ już w spacerówce. Okazuje się, że gwiazda wybrała dla dziecka wózek, który nie kosztuje fortuny. Uwagę zwraca też ponadczasowy kolor. Zobaczcie, na jaką markę postawiła!

Katarzyna Warnke pokazała, że na spacerówkę dla dziecka wcale nie trzeba wydawać fortuny!

Gwiazda po narodzinach dziecka zdecydowała, że nie będzie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia córeczki. Zarówno Katarzyna Warnke, jak i Piotr Stramowski konsekwentnie je realizują, jednak od czasu do czasu mówią o tym, jak dziecko zmieniło ich życie. Teraz aktorka pochwaliła się zdjęciem ze spaceru po parku i żartuje, że wybrała wózek pod kolor swojej stylizacji.

Jeżeli wózek, to tylko pasujący do stylizacji, prawda? @easywalkerpolska #easywalkerbuggyxs #miejskistyl #lekko #easy #spacerówka -napisała Katarzyna Warnke na Instagramie. - napisała Katarzyna Warnke na Instagramie.

Spacerówka, na którą zdecydowała się para to MINI by Easywalker Buggy. Ten model kupimy już za 899 zł. Ta kompaktowa i lekka spacerówka cieszy się ogromną popularnością. To już kolejny wózek tej firmy ! Poprzedni głęboki w kolorze różowym to również Easywalker.

Spójrzcie na urocze zdjęcie Katarzyny Warnke. Aktorka jest w doskonałej formie!

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski we wrześniu 2019 roku zostali rodzicami.