Monika Olejnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich dziennikarek, reporterka i publicystka, która od ponad czterech dekad aktywnie kształtuje polskie media. Olejnik wyróżnia się w mediach nie tylko profesjonalizmem i szeroką wiedzą, lecz także charakterystycznym wizerunkiem i osobistym podejściem do stylu. Jej modowe wybory przyciągają uwagę zarówno na ekranie, jak i poza kamerami. I właśnie po raz kolejny możemy zobaczyć jej codzienną stylizację, w której nie zabrakło luksusowych dodatków.

Monika Olenik "przyłapana" przez paparazzi

Monika Olejnik uwielbia modę i potrafi umiejętnie bawić się swoim stylem. Dziennikarka często podkreśla, że dla niej styl to coś więcej niż ubrania - to sposób opowiadania o sobie, swoich przekonaniach i otwartości na świat.

Tym razem paparazzi spotkali Monikę Olejnik, kiedy załatwiała sprawunki na mieście. Prezenterka była mocno zapatrzona w telefon, jednak to właśnie jej stylizacja po raz kolejny skupia wzrok. 69-letnia dziennikarka tym razem wybrała czarny płaszcz o prostym kroju o długości do połowy łydki. Stylizacja została przełamana luźnymi, jasnoszarymi dżinsami o szerokiej nogawce, które swobodnie opadają na buty. Spodnie mają nonszalancki, miejski charakter i wyraźnie kontrastują z klasyczną czernią płaszcza.

Monika Olejnik z torebką za 43 tys. złotych

Do swojej stylizacji Monika Olejnik dobrała prawdziwy hit tego sezonu - buty UGG Classic Ultra Mini w kolorze ciepłego brązu. Ich cena to ok. 800 złotych. Całość uzupełnia zaś czarna, skórzana torebka na łańcuszku od Chanel. Jej cena jednak może przyprawić o zawrót głowy - aby mieć ją w swojej szafie trzeba się bowiem liczyć z wydatkiem 43 tys. złotych!

Skusilibyście się na taki model? Zobaczcie na najnowsze zdjęcia Moniki Olejnik!

Zobacz także: