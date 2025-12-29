Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika Serowska zostali przyłapani przez paparazzi podczas zakupów w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Fotoreporterzy nie przegapili okazji, by uchwycić znaną parę w codziennej sytuacji.

Marcin Hakiel i Domnika Serowska z sykiem na zakupach w centrum handlowym

Jak wynika ze zdjęć wykonanych przez paparazzi, para odwiedziła centrum handlowe, by najprawdopodobniej porozglądać się za świątecznymi ozdobami. Co ciekawe, mimo przygotowań do świąt, nie planowali zakupu żywej choinki. W rozmowie z mediami Dominika Serowska tłumaczyła wcześniej, że w ich domu nie pojawi się prawdziwe drzewko, ponieważ obawia się, że Romeo mógłby zjeść igły.

Na zdjęciach widać także, jak Marcin Hakiel z troską nosi synka na rękach, dbając o jego komfort w zatłoczonym centrum handlowym. Romeo przez większość czasu spędzał zakupy właśnie w objęciach ojca. Tancerz wielokrotnie upewniał się, czy maluchowi niczego nie brakuje. Również Dominika Serowska z czułością co chwilę doglądała swojego synka. Widać, że Romeo to oczko w głowie rodziców!

Fajna z nich rodzinka? Zobaczcie najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi.

Medialna obecność Dominiki Serowskiej

Dominika Serowska w ostatnich miesiącach zyskała duży rozgłos nie tylko dzięki relacji z Marcinem Hakielem, ale też przez swoje wypowiedzi w mediach. Regularnie udziela wywiadów i często pojawia się w nagłówkach portali plotkarskich. Jej otwartość na kontakt z dziennikarzami sprawiła, że może pochwalić się już sporą popularnością, która zaowocowała już pierwszymi występami w popularnych programach rozrywkowych. Już w marcu 2026 roku Dominikę Serowską zobaczymy w 3. edycji programu "Królowa przetrwania".

