Natsu podgrzała atmosferę tuż przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Influencerka podczas relacji na InstaStories pokazała, jak szykuje się do kolejnego występu i zdradziła, co ćwiczy na sali treningowej. Wygląda na to, że nie wszystko idzie po jej myśli.

Natsu zaskoczyła występem z tatą w "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę, 22 marca, odbył się rodzinny odcinek w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazdy zatańczyły ze swoimi bliskimi, a decyzją produkcji nikt nie odpadł z programu. W specjalnej odsłonie show Natalia Karczmarczyk, znana w sieci jako Natsu, razem z Wojciechem Kuciną wystąpili z tatą influencerki. Cała trójka zaprezentowała walca wiedeńskiego, a jurorzy przyznali im 27 punktów. Po występie Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" rozpętała się burza - fani programu nie mogli uwierzyc, że uczestniczka została tak nisko oceniona.

Teraz Natsu już szykuje się do kolejnego występu w "Tańcu z Gwiazdami". Pokazała przygotowania do piątego odcinka.

Natsu pokazała przygotowania do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Już za kilka dni widzowie zobacza piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Tym razem na parkiecie zaprezentują się: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba, Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta, Kamil Nożyński i Izabela Skierska, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Natalia Natsu Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Iza Miko i Albert Kosiński.

Tuż przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Natsu zaskoczyła relacją z treningu. Podczas relacji na InstaStories pokazał, jak razem ze swoim tanecznym partnerem próbują wykonać podnoszenie, jak w filmie "Dirty Dancing". Prób było kilka ale po chwili Natsu ogłosiła:

Zrezygnowaliśmy

Będziecie kibicować Natsu w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Przypominamy, że zanim osiemnasta edycja wystartowała influencerka była typowana na faworytkę tego sezonu. Niestesty, już w dwóch pierwszych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" Natsu znalazła się w ogniu krytki, a jury było dla niej bezlitosne. Dopiero w trzecim odcinku jurorzy docenili Natsu i jej taneczne umiejętności.

