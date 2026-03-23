Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł niezwykle emocjonalne występy, a niekiedy nawet łzy po wyznaniach na parkiecie. Głośno zrobiło się nie tylko tańcu Magdaleny Boczarskiej czy Izy Miko, które otrzymały po 40 punktów, ale również po salsie w wykonaniu Gamou Falla, jego siostrzeńca Oliviera oraz Hanny Żudziewicz. Ten ostatni duet otrzymał 39 punktów, a Rafał Maserak jako jedyny nie przyznał im '10'. Teraz juror uzasadnia swoją decyzję!

Gamou Fall podbił serca widzów w "Tańcu z Gwiazdami"

W rodzinnym odcinku na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” zaprezentowano salsę w wykonaniu Gamou Falla, Oliviera i Hanny Żudziewicz. Ich występ był spektakularny i widzowie nie szczędzili braw. Szybko się okazało, że jurorzy również byli zachwyceni występem i wszyscy, oprócz Rafała Maseraka przyznali im po '10' punktów. To Rafał Maserak wyróżnił się oceną '9', która zaważyła na braku pełnej '40'. Widzowie nie kryli poruszenia, bo ich zdaniem występ był świetny, a skoro nawet Iwona Pavlović, znana z krytycznej postawy wobec uczestników, przyznała '10' to oznaczało, że poziom był wysoki.

Rafał Maserak po "Tańcu z Gwiazdami" komentuje niższą ocenę dla Gamou Falla

Rafał Maserak w rozmowie z reporterką Party.pl zabrał głos w sprawie swojej '9' dla Gamou. Tak tłumaczy swoją decyzję:

To nie był dla mnie na '10' taniec... Dużo było show, dużo było różnych figur. Zapytałem Iwony, czemu dała '10' i nie dostałem jeszcze odpowiedzi...

