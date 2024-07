1 z 8

Natasza Urbańska została blondynką?! Tak, zmieniła kolor włosów specjalnie do przedstawienia. Wystąpiła w spektaklu "Legalna Blondynka" w teatrze Variete w Krakowie. To jej kreacja artystyczna do głównej roli. Gwiazda dla roli jest w stanie dużo poświęcić, ale czy zdecydowała się na aż tak drastyczną zmianę? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to naturalne włosy Nataszy przefarbowane na blond, ale po dłuższej chwili zauważamy, że być może to wcale nie włosy Nataszy, a peruka!

A jak jest waszym zdaniem? Natasza Urbańska naprawdę przefarbowała się na blond czy to tylko (idealna!) peruka? ;) Zobaczcie więcej zdjęć Nataszy w naszej galerii. Blond jej służy? A może wolicie ją w jej naturalnym kolorze?

