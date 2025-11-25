Natalia Szroeder w koronkowej stylizacji promowała nową edycję "Must Be the Music". Piosenkarka po raz kolejny zasiądzie za stołem jurorskim w wielkim hicie Polsatu. Dziś razem z innymi gwiazdami pojawiła się na konferencji prasowej i skradła show.

Natalia Szroeder w odważnej stylizacji na ściance

Natalia Szroeder już od lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że ponad rok temu ogłoszono, że to właśnie ona zostanie jednym jurorów w powracającym po latach wielkim hicie Polsatu. Natalia Szroeder została jurorką w "Must Be the Music" i świetnie poradziła sobie w nowej roli. Jak już wiadomo, muzyczne talent show wkrótce wróci na antenę, a produkcja rozpoczęła już castingi do najnowszego sezonu.

Dziś z kolei wszystkie gwiazdy "Must Be The Music" spotkały się na konferencji prasowej aby promować najnowszą odsłonę programu. Natalia Szroeder weszła na ściankę i skradła show. Artystka pozowała w koronkowym komplecie w kolorze ognistej czerwieni. Koronkowa, bardzo krótka bluzka odsłoniła umięśniony brzuszek Natalii.

Gwiazdy promują nową edycję "Must Be the Music"

Oprócz Natalii Szroeder na konferencji promującej nowy sezon "Must Be the Music" pojawili się również pozostali jurorzy czyli: Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Na ściance nie zabrakło także prowadzących, którzy znów będą gospodarzami muzycznego hitu. Tylko spójrzcie na zdjęcia z konferencji prasowej!

