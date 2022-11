Natalia Siwiec pozuje w skąpym stroju z przeźroczystościami. Fani oburzeni: "Jest gdzieś granica dobrego smaku"

Jeszcze tydzień temu mogliśmy obserwować Natalię Siwiec w RPA. Wszystko za sprawą jej profilu na Twietterze, na którym publikuje swoje zdjęcia, na których skąpana w słońcu, oddaje się przeróżnym przyjemnościom. Ale to nie koniec wojaży modelki. Tym razem odbyła podróż w głąb Azji. Tym też zdążyła już pochwalić się. Miss Euro 2012 udała się do Tajlandii . Tam, na jednej z rajskich plaż, pozuje do zdjęć. Celebrytka pięknie prezentuje się w skąpym bikini na tle błękitu morza i złocistego piasku. Modelka znana jest z tego, że kocha podróże. Wykorzystuje każdą wolną chwilę, by odetchnąć pełną piersią, ale oprócz przyjemności, czerpie z nich korzyści. Jak się okazuje, Natalia Siwiec po raz kolejny będzie reklamowała kostiumy kąpielowe za granicą. To jej kolejny międzynarodowy sukces. Przypomnijmy: Indie, Brazylia, Włochy... Światowe reklamy Natalii Siwiec Nie każdy ma możliwość tak jak ona, połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyznacie sami, że to ciekawy pomysł na życie. A tak Natalia odpoczywała w RPA: