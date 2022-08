Natalia Siwiec świętuje 5. urodziny córki, publikując jej zdjęcia w mocnym makijażu i peruce

Natalia Siwiec świętowała trzecie urodziny swojej córeczki, Mii. Modelka i jej mąż z tej okazji urządzili dziewczynce imponujące przyjęcie w willi z ogrodem. Oprócz pięknych dekoracji w ogrodzie na gości czekało wiele niespodzianek. Przyjęciem były zachwycone nie tylko dzieci, ale również znajomi pary. To zdecydowanie najhuczniejsze urodziny wśród dzieci gwiazd w tym roku! 3-letnia Mia świętowała swoje urodziny w królewskim stylu! Natalia Siwiec umieściła na Instagramie obszerną relację z urodzin Mii. Wśród atrakcji nie zabrakło słodkiego stołu w balijskim klimacie i imponującego tortu, zabaw z animatorką, a potem na dzieci czekała niespodzianka w postaci spotkania z alpakami. Radość dzieci- bezcenne! To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu! Widzieć takie szczęście Mii, obserwować co wyprawiają wszystkie dzieciaki, jakie maja problemy i pomysły! - napisała Natalia Siwiec na Instagramie. Koszty organizacji takiego przyjęcia są naprawdę duże. Gwiazda i jej mąż mogli wydać na nie mocno ponad 10 tys. zł. Wystarczy podliczyć koszt wynajęcia willi, catering, dekoracje, tort, zaproszenie żywych alpak na urodziny, wynajęcie animatorów, fotografa i ekipy filmującej przyjęcie. Fani Natalii Siwiec są zachwyceni imprezą urodzinową urządzoną z takim rozmachem i piszą: To były piękne urodziny. Dla dzieciaków to był raj. I pogoda jak zamowiona. Bajka 🎈🎈🎈 przyjęcie bajeczne 😍😍😍 i jeszcze raz wszystkiego najlepszego Pojawiają się też sceptyczne głosy od Internautów, którzy wprost piszą, że skoro Mia w ten sposób już teraz świętuje urodziny, to jakie przyjęcie urządzą jej rodzice na 18. urodziny: Nie miałam tak hucznej 18stki jak Mia imprezy na 3 latka 🙈 O wow! Taki wypas na 3 urodzinki 😱 ciekawe...