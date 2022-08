Doda rozmarzyła się, gdy o tym wspomniała. Zdradziła za dużo?! 

Doda szuka nowego partnera? Artystka wyznała w wywiadzie dla "Faktu", że marzy o wielkiej miłości. Gwiazda od rozstania pół roku temu z Emilem Haidarem , nie była w żadnym poważnym związku. Teraz jest już gotowa, by poznać nową miłość. Doda nigdy nie była typem singielki, a miłość zawsze była dla niej bardzo ważna. Jak każda kobieta, chciałaby się zakochać i mieć przy sobie wspaniałego mężczyznę. Z racji mojego zawodu i doświadczeń, marzę o tym, żeby zakochać się prawdziwie. Móc się w kogoś wtulić, komuś zaufać, mieć w kimś oparcie. Żeby ta osoba w końcu była niewymienialna i żebym ja była tą osobą, której nie da się zastąpić kimś innym - powiedziała Doda w wywiadzie w tabloidzie. Gwiazda wyznała również, że jej wcześniejsze niepowodzenia na gruncie miłosnym, nie zniechęciły jej do poszukiwań miłości swojego życia. Lubię być zakochana, jeszcze bardziej kochana, ale to może chyba powiedzieć większość ludzi. Choć pewnie są tacy, którzy boją się wchodzić w kolejne relacje, ja wręcz przeciwnie - czytamy na łamach "Faktu". Nie oznacza to jednak, że Doda ma zamiar rzucić się w ramiona pierwszego lepszego kandydata. Diwa ma bardzo określone oczekiwania w stosunku do swojego nowego partnera. Facet Dody musi dobrze zarabiać, żeby zapewnić jej życie na poziomie. Nie wyobraża sobie, żeby płacić za swojego chłopaka. Lubi silnych i zdecydowanych mężczyzn, ale przede wszystkim wiernych i potrafiących wszystko rzucić, byle tylko być przy niej, gdy będzie tego potrzebowała - zdradziła "Faktowi" koleżanka gwiazdy. Niedawno Doda była widziana w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Czy to jej nowy chłopak? Zobacz też: Zosia Ślotała o relacjach z Dodą po jej rozstaniu z Emilem Haidarem: "Nie mamy konfliktu, ale..." Doda jest gotowa na nowy związek. Doda...