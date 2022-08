Doda rozczuliła internautów nowym zdjęciem. Padły też pytania o "nowego chłopaka" 

Zakończyły się greckie wakacje Dody. Na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się mnóstwo gorących zdjęć - piosenkarka ma doskonałą figurę i nie ma żadnych problemów, by chwalić się nią w seksownych bikini czy kusych sukienkach. Chyba nie spodziewała się jednak, że jedna z obserwatorek będzie czepiała się jej nóg! Co na to Doda? Zobacz także: Wkrótce premiera jej filmu! Czy po rozwodzie Doda nadal będzie pracować z Emilem Stępniem? Doda i jej gorące zdjęcia z wakacji Doda w towarzystwie przyjaciółki spędziła wspaniały czas w Grecji, odpoczywając nad basenem czy plaży (choć nie obyło się jednak bez kosztownej wpadki). Nie zapomniała jednak o regularnych ćwiczeniach i treningach, które od miesięcy przynoszą niebywały efekt - piosenkarka może pochwalić się naprawdę smukłą i umięśnioną sylwetką. Nie wszystkim jednak to się podoba... Jedna z fanek (?) pod zdjęciem, gdzie Doda pokazała nogi w krótkich szortach, dostrzegła, że z jej łydkami jest coś nie tak. Też to widzicie? Internautka postanowiła dopiec Dodzie, a właściwie... jej łydce: Co jest nie tak z Twoja łydką na 2 zdjęciu - napisała Doda natychmiast zareagowała i odpowiedziała krótko: wspaniały znak czasów : kiedy mięśnie są „ czymś nie tak”🤷‍♀️🤦🏼‍♀️ Zobacz także: Doda uderza w Majdana i Nergala! "Byłam wykorzystana i użyta jako trampolina do kariery" Po powrocie z wakacji Doda ma ogrom pracy - zbliżającą się premierę filmu "Dziewczyny z Dubaju" , ale również występ z nowym singlem "Don't wanna hide" podczas koncertu "Przebój lata RMF FM i Polsatu" pod koniec sierpnia. Artystka powalczy o tytuł przeboju lata z m.in. Sylwią Grzeszczak, Roksaną...