Natalia Siwiec uznawana jest za jedną z najpiękniejszych Polek. Celebrytka, która zdobyła popularność jako "Miss Euro 2012" wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, które zachwycają się jej urodą. Również stylizacje Siwiec są szeroko komentowane przez znawców mody. Ostatnio Natalia zachwyciła swoją kreacją na otwarciu butiku z ekskluzywną odzieżą. Zobacz: Natalia Siwiec zachwyca w eleganckiej stylizacji. Do naśladowania!

Najsłynniejsza polska celebrytka nie zawsze jednak tak wyglądała. W sieci krążą jej zdjęcia sprzed lat, które w rozmowie z Karoliną Malinowską postanowiła skomentować sama Natalia. Siwiec przyznała, co poprawiła w swojej urodzie i co myśli o sobie sprzed lat. Żona Oliviera Janiaka na swoim blogu karolinamalinowska.pl opublikowała wywiad z Siwiec.

- Sama kiedy widzę siebie z tamtych lat, to nie wierzę, że to ja. Wyglądam jak inna osoba, ale co ciekawe starzy znajomi twierdzą, że nie zmieniłam się za wiele. Dziś mam większe usta, znacznie schudłam. Inaczej się ubieram, ale to nadal ja- Natalia. Każda z nas inaczej wyglądała te 15lat temu. Na szczęście błysk w oku pozostał ten sam.