14-letni Szymon Bieniuk bawi się z rodziną na wakacjach Natalii Siwiec. Coraz bardziej przypomina mamę Annę Przybylską!

Natalia Siwiec właśnie skończyła 37 lat - dokładnie 1 sierpnia swoje urodziny obchodziła w doborowym towarzystwie! Wybrała się na Formenterę, czyli czwartą co do wielkości wyspę Balearów, razem ze swoim partnerem, córką - partnerem Mariuszem Raduszewskim i córką Mią, oraz rodziną Bieniuków: Jarosławem, Oliwią, Szymonem i Janem. To były naprawdę wyjątkowe urodziny. Natalia Siwiec pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z jachtu. Robią wrażenie, jednak my zwróciliśmy uwagę na coś innego niż luksusowy jacht i piękne okoliczności przyrody...

Zobacz także: Te modne płaskie sandały za 100 zł wyszczuplają nogi! Natalia Siwiec już je ma - to hit Instagrama

Syn Anny Przybylskiej - Szymon Bieniuk - ma już 14 lat!

Naszą uwagę najbardziej zwrócił Szymon Bieniuk, syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Szymon ma już 14 lat i coraz bardziej przypomina mamę. Podobieństwo jest niesamowite! Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Tutaj dokładnie widać, że syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka to zdecydowanie mama ;-) Szymon ma już 14 lat, urodził się w 2006 roku.



Instagram/EastNews

Na zdjęciach widać, że wszyscy bawili się wspaniale.

Wyjazd został zorganizowany z okazji 37. urodzin Natalii Siwiec.

Rodzina Siwiec i Bieniuków bardzo się ze sobą przyjaźni - nic więc dziwnego, że postanowili razem spędzić ten wyjątkowy czas. Swoją drogą, czy Natalia Siwiec wygląda na 37 lat? Naszym zdaniem, zdecydowanie nie!