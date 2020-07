Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcia z wakacji. 18-letnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka na najnowszych fotkach do złudzenia przypomina swoją słynną mamę z czasów, kiedy rozpoczynała karierę. Czy Oliwia zostanie również aktorką?

Oliwia Bieniuk jak Anna Przybylska!

Oliwia Bieniuk w październiku skończy 18 lat. Jednak już teraz cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza w sieci - na Instagramie śledzi ją ponad 140 tys. fanów. Wielu fanów zmarłej w 2014 roku Anny Przybylskiej uważa, że Oliwia powinna rozpocząć karierę aktorki, ponieważ jest łudząco podobna do mamy. Co ciekawe, rzeczywiście dziewczynę interesuje aktorstwo, ale pociąga również modeling. Ma za sobą kilka zawodowych wyzwań, choć do 18. roku musi skupić się na nauce - taki warunek postawił jej tata, Jarosław Bieniuk:

Do tej pory o zgodę na udział w zdjęciach i kampaniach Oliwia musiała prosić tatę. Nie było ich zbyt wiele, bo Jarek konsekwentnie odrzucał propozycje współpracy, uważając, że Oliwka powinna najpierw skupić się na nauce. Zdać maturę, skończyć szkołę, a dopiero potem myśleć o karierze. Takiego samego zdania była Ania – mówi ła jakiś czas temu „Fleszowi” przyjaciółka rodziny Bieniuków.

Z kolei Natalia Siwiec, przyjaciółka rodziny Bieniuków zdradziła:

Oliwka jest w trakcie podejmowania decyzji o tym, co naprawdę pragnie robić w przyszłości. W tak młodym wieku to szczególnie trudne. Tym bardziej że ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń i cała Polska patrzy na każdy jej ruch, co nie ułatwia decyzji. We wszystkim, co postanowi, w nas i w tacie będzie miała stuprocentowe wsparcie – mówi „Fleszowi” Natalia Siwiec.

Co wybierze Oliwia? Tego nie wiadomo. Na pewno ma zadatki i na modelkę i na aktorkę. Jest fotogeniczna, a podobieństwo do mamy, Anny Przybylskiej, która uchodziła za ideał piękna, jest uderzające!

Figura modelki!