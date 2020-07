Natalia Siwiec postawiła na wygodę! Sandały, które dopełniają jej letnie stylizacje zapewniają nie tylko komfort ale również są ultramodne w tym sezonie. Ulubione buty modelki kosztują zaledwie 89 zł i wiemy, gdzie możecie je kupić!

Trendy lato 2020: Natalia Siwiec w modnych sandałach za 89 zł

Internautki uwielbiają styl Natalii Siwiec. Nic dziwnego, skoro w sieci publikuje tyle obłędnych zdjęć! Modelka często podróżuje, a kierunki, które obiera zazwyczaj są gorące, dlatego jej Instagram może być idealną inspiracją dla letnich stylizacji przez cały rok.

Na jednym z ostatnich zdjęć, Natalia dopełniła swoją letnią stylizację lekkimi sandałkami marki Ipanema. Ten model idealnie dopasowuje się do kształtu stopy a jednocześnie jest tak lekki, że nie czujemy go na nogach. Model, na który zdecydowała się Natalia Siwiec jest w kolorze białym, ale na e-obuwie.pl znajdziemy go również w odcieniu beżowym oraz czarnym. Są to kolory, które będą pasowały do wszystkich stylizacji, a jednocześnie nie bedą przeciążać nóg. Wygodnie, dziewczęco i modnie! Śmiało można je zestawiać ze stylizacjami na luzie, oraz zwiewnymi, dziewczęcymi sukienkami.

Ważnym atutem tych sandałków jest również cena - zapłacimy za nie jedyne 89 zł!

Natalia Siwiec wybrała jeden z najmodniejszych modeli butów na lato

Sandałki, które wybrała to marka Ipanema i kosztują tylko 89 zł. Znajdziesz je na e-obuwie.pl

Mat. promocyjne