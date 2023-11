Czy kolejny program z serii "The Voice", w którym możemy podziwiać wokalnie uzdolnione osoby powyżej 60 roku życia, okazał się sukcesem? A może to porażka i show szybko zniknie z anteny? Okazuje się, że "The Voice Senior" zyskał sympatię widzów już po pierwszym odcinku, a rekordową oglądalnością talent show, pochwalił się na swoim Twitterze nawet sam Jacek Kurski.

"The Voice Senior" prawdziwym hitem TVP 2

Jeszcze nie opadły emocje po finale "The Voice of Poland", a TVP już przygotowało kolejny, muzyczny hit w swojej ramówce. Program "The Voice Senior" w sobotę ruszył z pierwszą edycją show i jak się okazuje, już przypadł do gustu publiczności. Jak poinformował Jacek Kurski na swoim Twitterze, wokalne zmagania seniorów obserwowało 4 miliony widzów.

7 grudnia na antenie TVP 2, widzowie mogli poznać pierwszych uczestników programu "The Voice Senior". Talent show jest oparty na formule doskonale znanych programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Tym razem w szranki stanęły jednak osoby, które swój wokalny talent skrywały przez wiele lat. Seniorzy, którzy postanowili w końcu pokazać światu muzyczne umiejętności, spodobali się rzeszy fanów i udowodnili przy tym, że marzenia można spełniać w każdym wieku.

Gospodarzami "The Voice Senior" zostali Tomasz Kammel, a także znana z programu "Rolnik szuka żony", Marta Manowska. W jury zasiadły debiutantki - Urszula Dudziak oraz Alicja Majewska, a także znani z udziału w "The Voice of Poland" Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny. Programy oparte na formule "The Voice...", cieszą się ogromną oglądalnością i od wielu sezonów nie schodzą z ramówki Telewizji Polskiej. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że starsze, śpiewające osoby zdobędą aż taką oglądalność. Sukces nowego programu dumnie ogłosił prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski.

„Ten moment, gdy misja (w najpiękniejszej postaci) bije rekord oglądalności. Debiut „The Voice Senior” 7 grudnia: 4 mln, w piku 4,41 mln! Piękni ludzie, prawdziwe historie i emocje. Nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń, na miłość i odzyskanie radości życia. Dziękuję”

Jacek Kurski zachwycony wynikami oglądalności.

W jury zasiadają m.in. Alicja Majewska i Marek Piekarczyk. Program prowadzi Marta Manowska.

Urszula Dudziak była zachwycona wokalnymi występami seniorów.