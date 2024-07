Natalia Nykiel już dziś wieczorem zagra specjalny koncert w łódzkiej Wytwórni. Będzie to kolejny występ w ramach wiosennej trasy artystki "Error Tour". Publiczność w Łodzi będzie świadkiem multimedialnego widowiska, jakiego nie zaprezentował dotąd żaden polski artysta. Na scenę zostanie sprowadzony wielki diodowy ekran do wizualizacji, jaki można podziwiać na koncertach światowych artystów. Możemy się więc spodziewać, że Natalia Nykiel po raz kolejny zaskoczy swoich fanów, jak i zelektryzuje publiczność, która zobaczy ją w Łodzi po raz pierwszy! Ten koncert będzie wyjątkowy, ponieważ zostanie on nagrany, a następnie wydany w postaci płyty DVD.

Natalia Nykiel trasa koncertowa "Error Tour"

Wiosenna trasa koncertowa uczestniczki programu "The Voice of Poland" rozpoczęła się 11 marca w legendarnej warszawskiej Stodole. Relacja z koncertu nie pozostawia wątpliwości, że jest to jedna z najciekawszych i najbardziej spektakularnych klubowych tras koncertowych w Polsce, a frekwencja dotychczasowych koncertów daje jeden komunikat - każdy chce zobaczyć artystkę słynącą ze świetnych występów na żywo! Gdzie jeszcze będzie można zobaczyć Natalię Nykiel na najbliższych koncertach?

Oto lista planowanych występów:

31.03 - ŁÓDŹ / WYTWÓRNIA

8.04 - SZCZECIN / GREY

15.04 - RZESZÓW / LIFE HOUSE

23.04 - WROCŁAW / ANIMA

7.05 - GDAŃSK / B90

13.05 - TORUŃ / OD NOWA

21.05 - KIELCE / BOHOMASS LAB

Zobacz wideorelację z koncertu w warszawskiej Stodole!

Natalia Nykiel ma szansę podbić polską scenę muzyczną?

Plakat trasy koncertowej "Error Tour".

Natalia Nykiel zagra dziś koncert w łódzkiej Wytwórni.

W czasie koncertu powstanie film DVD.