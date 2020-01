Natalia Nykiel została jurorką w nowym programie Polsatu? Według naszych nieoficjalnych informacji wokalistka weźmie udział w talent-show "The Four - Bitwa o sławę", którego premiera zapowiedziana jest już na wiosnę tego roku! Program będzie emitowany co tydzień i będzie się składał z ośmiu dwugodzinnych odcinków. Jak informowały ostatnio wirtualnemedia.pl uczestników show będzie oceniać trzyosobowe jury- portal donosił wówczas, że jednym z jurorów został Igor Herbut. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, obok Igora Herbuta w jury zobaczymy również Natalię Nykiel. A kto zostanie trzecim jurorem?

Jury nowego programu Polsatu

Już za kilka tygodni ruszy wiosenna ramówka Polsatu. Jak już wiemy, widzowie będą mogli ogladać nowe talent show "The Four - Bitwa o sławę"- czyli polską wersja formatu „The Four: Battle for Stardom” stworzonego w 2018 roku. Program będzie się składał z dwóch etapów- w pierwszym uczestnik musi zaśpiewać przed jury i publicznością, a jurorzy oceniają występ na "TAK" lub "NIE"- osoba która zdobędzie większą liczbę głosów na "TAK" przechodzi do następnego etapu, w którym o zwycięstwie decyduje publiczność.

A kto jeszcze oprócz Natalii Nykiel i Igora Herbuta będzie oceniać uczestników talent show "The Four - Bitwa o sławę"? Według naszych nieoficjalnych informacji trzecim jurorem został Kuba Badach!

Będziecie oglądać nowe show Polsatu?

Zobacz także: Natalia Nykiel w ogniu krytyki za sylwestrową kreację! Ale nie tylko ona wzbudziła sensację! ZDJĘCIA

Natalia Nykiel została jurorką w ""The Four - Bitwa o sławę".

EastNews

W jury pojawi się również Kuba Badach.