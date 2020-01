Igor Herbut będzie jurorem w nowym programie Polsatu! Znamy szczegóły

Wiosną stacje telewizyjne zaprezentują swoje nowe ramówki. Polsat wyemituje nowy program pt. "The Four - Bitwa o sławę". Jak informują WirtualneMedia.pl, w gronie trzyosobowego jury zobaczymy Igora Herbuta. Na czym będzie polegał nowy format i kto w nim wystąpi?

Igor Herbut w programie "The Four - bitwa o sławę"

"The Four - bitwa o sławę" zostanie wyemitowany w Polsacie na wiosnę 2020 roku. Program będzie emitowany co tydzień i będzie się składał z ośmiu dwugodzinnych odcinków. Jak informują WirtualneMedia.pl. w gronie jurorskim zasiądzie Igor Herbut, jeszcze nie wiadomo kim są pozostałe dwie osoby. Producentem programu jest Rochstar.

„The Four - Bitwa o sławę” to polska wersja formatu „The Four: Battle for Stardom” stworzonego w 2018 roku przez brytyjsko-izraelską firmę produkcyjną. Emitowano go w USA, gdzie jury zasiadali Meghan Trainor, Puff Daddy oraz DJ Khaled., oraz m. in. w Brazylii Rosji, Peru, Grecji i Izraelu.

Uczestnicy talent-show zostaną wyłonieni metodą castingową. Będą to uzdolnieni wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Program będzie składał się z dwóch rund. W pierwszym etapie uczestnik będzie musiał zaśpiewać przed jury oraz publicznością zgromadzoną w studiu. Aby przejść do kolejnego etapu musi zdobyć pozytywne oceny od wszystkich jurorów, którzy będą oceniali występ na "tak" lub "nie". Drugi etap będzie polegał na rywalizacji z jednym uczestnikiem z tzw. „wielkiej czwórki” (w tym gronie znajdą się wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy również walczą o pozostanie w programie). Po występie w duecie publiczność decyduje, kto przechodzi dalej. W wielkim finale zostanie tylko tzw. "wielka czwórka" i to z niej zostanie wyłoniony zwycięzca całego show.

Castingi do programu mają odbyć się już niedługo oraz będą kontynuowane podczas trwania programu. Wyróżniać je będzie fakt, że kandydaci od razu będą śpiewać przed jurorami oraz publicznością.

