Radosław Majdan zabrał głos po śmierci mamy. "Dzieci są światłem, które rozświetlają drogę"

Radosław Majdan opublikował zdjęcie z wizyty swojej mamy, Haliny Majdan. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, że jest bardzo podobny do mamy, która wygląda bardzo młodo! Do tej pory Małgosia Rozenek i Radek pokazywali przede wszystkim rodziców gwiazdy TVN w mediach społecznościowych, ponieważ mieszkają bliżej i częściej się spotykają, a nawet wyjeżdżają razem na urlop. Za to mama piłkarza sporadycznie przyjeżdża do Warszawy. Teraz ma motywację częściej odwiedzać syna, żeby zobaczyć długo wyczekiwanego wnuka. Zobacz także: Tak wygląda codzienność Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Nowe zdjęcia paparazzi Jak wygląda mama Radosława Majdana? Pani Halina Majdan bardzo jest dumna z syna, nie tylko z jego piłkarskiej kariery, ale także jego rodziny. Dzięki Małgorzacie Rozenek Radek przestał imprezować i ustatkował się, a rok temu doczekał się wymarzonego syna, Henryka. Czego babcia może chcieć więcej? Mama Majdan tuż po ślubie syna nie ukrywała tego, że chce mieć wnuka: Ślub był wspaniały, teraz czekamy na wnuczkę. Bardzo bym chciała. Jeśli oni chcą dziecka, to my to jak najbardziej popieramy, bo dzieci nigdy nie jest za wiele. Mój młodszy syn, który ma już bliźniaki, lada dzień powita na świecie kolejne dziecko - mówiła Halina Majdan. Zobacz także: Radosław Majdan uczył syna grać w piłkę! Urocze kadry z placu zabaw Radosław Majdan , jak i Małgorzata Rozenek, pochwalili się pamiątkową fotografią z odwiedzin babci na Instagramie. Henio dostał dużego misia od babci - był nim tak zainteresowany, że nawet nie chciał patrzeć w obiektyw. Rozenek zdradza, że oczywiście nie skończyło się tylko na misiu: Mama Radzia przyjechała. Henio zachwycony. Babcia nawiozła...