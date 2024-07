Ciąża Natalii Lesz jest jedną z tych, które budzą największe emocje w show-biznesie. Gwiazda obecnie mieszka w Gliwicach, gdzie oczekuje na narodziny pierwszego dziecka, dlatego też rzadko bywa w Warszawie. Lesz skupia się tylko na aktywnościach zawodowych, które ograniczyła do minimum. Ostatnio pojawiła się na planie jednego z seriali, gdzie pokazała swoje ciążowe krągłości. Zobacz: Brzuszek Lesz jest już nie do ukrycia

Do porodu Natalii pozostało ok. dwa miesiące, a to oznacza, że aktorka od jakiegoś czas zna płeć dziecka. AfterParty.pl udało się dowiedzieć, że Lesz urodzi córkę. Na razie nie wybrała jeszcze imienia.

To jednak nie jedyna zmiana w jej życiu. Z naszych informacji wynika, że od października Natalia rozpoczyna studia w Krakowie.

- Natalia od zawsze lubiła muzykę, ale jej prawdziwą pasją jest aktorstwo. Skończyła studia aktorskie na Uniwersytecie w Nowym Jorku i zagrała w kilku serialach, teraz zdecydowała się kontynuować naukę. Od października będzie studiować filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ostatnich tygodniach miała dużo wolnego, dlatego zanim urodzi córkę, postanowiła pomyśleć o sobie.

Oznacza to, że w życiu Natalii wielka rewolucja. Gratulujemy.



