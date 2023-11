5 z 5

Co ciekawe, se.pl informuje, że 3 lata temu ta sama firma wydała nielegalnie album "Anna Jantar. The very best of".

Agencja MTJ twierdziła wtedy, że "dysponuje prawami pokrewnymi w zakresie wystarczającym do wprowadzania albumu" i płyty wycofać ze sprzedaży nie zamierza - czytamy na se.pl.

Czy teraz historia znów się powtórzy i płyta nie zostanie wycofana ze sprzedaży?

