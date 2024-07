Młoda mama przyznała, że zdecydowała się opłacić położną, która towarzyszyła jej przez całą noc po narodzinach dziecka. Jest jednak coś, co mocno ją przeraziło podczas pobytu w szpitalu.

Byłam przerażona, że codziennie, kilka obcych ludzi przychodzi do Ciebie i z zaskoczenia ciągnie za sutki jak krowę. Sprawdzają pokarm, wiadomo. Niestety jest to bolesne, stresujące i zniechęcające, tym bardziej, że dochodzi do tego Twój mały Ssak, który nie potrafi jeszcze jeść z piersi i rani Ci sutki. Karmienie jest czymś dużo trudniejszym niż myślałam. Psychicznie i fizycznie, mimo, że miałam do pomocy swoją położną i doradcę laktacyjnego ze szpitala. Co znaczy „swoją położną”? Zdecydowałam się wynająć panią do pomocy na pierwszą noc po cesarce, bo jak ja będę wstawać do dziecka? Dostajesz dzidziusia i masz się nim zaopiekować. Położne na dyżurze, niestety, bardzo mało pomagają, bo mają co robić, a wynajęta jest tylko z Tobą i dzieckiem, nawet śpi koło Ciebie- Natalia Jakuła wspomina na swoim blogu.