W Londynie odbył się wielki pokaz Victoria's Secret, w którym wzięły udział najlepsze modelki na świecie. Na wybiegu pojawiła się m.in.: Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes, Magdalena Frąckowiak, Kasia Struss i Karlie Kloss.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach

Reklama

Skąpa bielizna, seksowne ciała i pióra.... ciężko oderwać od nich wzrok. Ale przecież nie ma się co dziwić na wybiegu u Victoria's Secret pojawiają się najładniejsze i najlepsze modelki na świecie. A każda dziewczyna stawiająca pierwsze kroki w modelingu marzy, by dołączyć to tego elitarnego grona. My już nie możemy się doczekać kolejnego show marki!

Zobaczcie więcej zdjęć z pokazu Victoria's Secret: