Wspaniała jak zawsze, Naomi Campbell została gwiazdą najnowszego numeru brazylijskiego Vogue'a. Modelka, która jak wino z wiekiem staje się coraz lepsza przefarbowała włosy na blond. Długie kosmyki w szaleńczych pozach wyglądają bosko, ale czy nowa fryzura pasuje do słynnej top modelki? My nie możemy się zdecydować...W obu wygląda dobrze, ale w której lepiej?

Przeczytajcie więcej o Naomi Campbell tutaj:

Specjalnie dla was przygotowałyśmy sondę, w której to wy zadecydujecie o tym, czy nowy kolor włosów Naomi Campbell to HIT czy KIT! ;)