Co się działo w 2017 roku w show-biznesie? Niemało! Nic nie umknęło uwadze redakcji Party.pl. Odnotowaliśmy każdy ślub, każde narodziny i każdy hit internetu. Niestety nie zabrakło również pożegnań, z tymi którzy odeszli. Co najchętniej czytaliście na Party.pl? Zobaczcie zestawienie najważniejszych wydarzeń mijającego roku, które wytypowane zostały na podstawie liczby kliknięć na naszym portalu.

Numer 1 Was zaskoczył? ;) A może to było do przewidzenia? :)

Jednym z najważniejszych, ale i najsmutniejszych wydarzeń 2017 rok było odejście Witolda Pyrkosza.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły plebiscyty z okazji 10. urodzin magazynu "Party" i 2. urodzin Party.pl.