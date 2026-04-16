Maria Prażuch-Prokop oficjalnie zakończyła związek z Marcin Prokopem po ponad 20 latach. Para ogłosiła tę informację w mediach społecznościowych. We wpisie zaznaczyli, że ich ścieżki życiowe rozeszły się w polubownych stosunkach i chcą zakończyć swoją relację w możliwie największym spokoju i ze wzajemnym szacunkiem. Warto zaznaczyć, że choć Prokop jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych prezenterów w kraju, to wyjątkowo rzadko pokazywał się z żoną podczas medialnych wydarzeń. Po wieściach o rozstaniu oczy internautów nagle skierowały się na poczynania Marty Prażuch-Prokop. Ostatni post nie umknął ich uwadze.

Maria Prażuch-Prokop w obszernym wpisie z okazji urodzin

Po wieściach o rozstaniu zarówno Marcin Prokop, jak i jego była żona mierzą się z wieloma wiadomościami. Choć Maria Prażuch-Prokop przerwała już milczenie po rozstaniu z Marcin Prokopem, to jej najnowszy wpis na Instagramie wzbudził w internautach jeszcze większe zainteresowanie.

Choć zarówno udostępniony film, jak i opis w dużej mierze dotyczył jogi, której Maria Prażuch-Prokop jest instruktorką, nie zabrakło też życiowych rozważań, których źródłem były szczególny dzień dla byłej partnerki Prokopa - urodziny. Zdradziła też swoje plany na najbliższy czas.

Dzisiaj - urodzinowo. Praktyka, banda kobiet na zajęciach, uważność, skupienie się na tym, co jest tu i teraz. Zajmowanie się rodzinnym domkiem Teneryfskim przed jutrzejszym powrocie do Polski, ogarnięcie sterty prania po warsztatach, a potem popołudnie w El Mèdano na plaży. Nic wyjątkowego, ale jednocześnie - totalnie wspaniale i niesamowite zaczęła Maria Prażuch-Prokop.

W dalszych słowa nie zabrakło też refleksji o życiowych wyborach i perturbacjach, które w obliczu ostatnich doniesień o rozwodzie ze znanym prezenterem nabierają szczególnego znaczenia.

Marta Prażuch-Prokop rozprawia o życiowych wyborach

W dalszych słowach Prażuch-Prokop podzieliła się swoją refleksją na temat filozofii życia, która wywodzi się z praktykowania jogi. Uwagę szczególnie przykuwa wątek o życiowych wyborach oraz kwestiach, na których zawieszamy swoją uwagę.

Nasza rzeczywistość jest wypełniona tym, co wybieramy. Joga nas uczy życia w obecności, i daje nam umiejętność sterowania naszą atencją tak, aby nie rozpraszać się nad rzeczami, które nasz nie wspierają. Kiedy się tego nauczymy - coś przekliknie w mózgu po latach praktyki i nagle ten stan staje się naszym baseline’em - każdy dzień niezależnie od przeróżnych atmosferycznych perturbacji można przeżyć jak wyjątkowy dzień urodzinowy napisała Marta Prażuch-Prokop.

