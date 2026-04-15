Świeżo po ogłoszeniu rozstania z Marcinem Prokopem Maria Prażuch‑Prokop odezwała się do osób, które próbowały złapać z nią kontakt. Dzień po komunikacie pary, opublikowanym we wtorek 14 kwietnia, joginka i prowadząca warsztaty dla kobiet zamieściła na Instagramie krótkie, konkretne wyjaśnienie.

W ostatnich godzinach w mediach społecznościowych zawrzało, bo Marcin Prokop i Maria Prażuch‑Prokop potwierdzili rozstanie. Byli razem 20 lat, a ich słowa o tym, że dla nich to nie koniec, lecz początek nowego etapu, natychmiast wywołały falę komentarzy.

I właśnie na ten odruch części internautów Maria Prażuch-Prokop zareagowała najszybciej. Zamiast wchodzić w emocjonalną wymianę zdań, postawiła na proste zasady komunikacji. Dała do zrozumienia, że nie śledzi facebookowych komentarzy i nie czyta wiadomości wysyłanych przez tę platformę.

FIY!! Nie czytam wiadomości i komentarze na FACEBOOKU. Ostatni raz, kiedy otworzyłam swoje konto FB, to chyba 2014 r., po to, żeby go podlinkować do Instagrama. Ale nie wchodzę tam. Nawet nie wiem, że do mnie tam piszesz. Więc jeżeli masz pytania o zajęcia czy wyjazdy, proszę, napisz maila, jak w starych dobrych czasach albo pisz na DM na INSTA. Nie pisz na MESSENGER, nie pisz na FB. napisała była wybranka Prokopa.

Podkreśliła też, że jej konto na Facebooku od lat jest w praktyce nieużywane, a ona sama nie korzysta z Messengera.

Oczywiście, jeśli oczekujesz odpowiedzi - jeżeli piszesz, bo paluszek ciebie swędzi, spoko, ale ja tego nie zobaczę. Zależy mi, aby na pytania odpowiedzieć, ale wybieram tylko jeden komunikator. Love dodała.

Maria Prażuch-Prokop i Marcin Prokop byli razem ponad 20 lat.

W swoim internetowym ogłoszeniu Maria Prażuch‑Prokop wskazała, że preferuje kontakt mailowy albo wiadomości prywatne na Instagramie. Reakcja byłej partnerki Marcina Prokopa nie powinna dziwić. Od zawsze stroni od show-biznesu, niezwykle rzadko towarzyszyła mężowi na branżowych imprezach i od początku była skupiona na własnej karierze, która z telewizją niewiele ma wspólnego.

Maria Prażuch‑Prokop od dawna kojarzona jest z jogą i kobiecymi warsztatami, a na Instagramie pokazuje kulisy swoich pasji. Wcześniej zwróciła uwagę także dużą zmianą w prywatnym życiu. Na początku ubiegłego roku Maria Prażuch-Prokop kupiła mieszkanie Teneryfie, gdzie stawia na samorozwój i prowadzenie warsztatów z jogi.

Instagram @mariaprokop_yoga