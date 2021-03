Najpierw Viola Kołakowska a teraz Bolesław Piecha. Andrzej Piaseczny posądzony o "kozaczenie". W obronie przyjaciela stanął Nergal!

Andrzej Piaseczny w środę poinformował, że znajduje się w szpitalu, do którego trafił po 10 dniach od stwierdzenia, że jest zakażony koronawirusem. Muzyk poruszył wszystkich ogromnie, ponieważ na nagraniu ledwo mówi, jest podłączony do aparatury i apeluje o uważanie na siebie. Muzyk od razu otrzymał mnóstwo wsparcia ze strony przyjaciół i fanów. Nie wszyscy jednak przychylnym okiem patrzą chorego artystę. Viola Kołakowska nazwała Piaska "kiepskim aktorem", a jego nagranie "ściemą". Teraz artysta znalazł się w ogniu krytyki posła Bolesława Piechy, który wspomniał jak to Piasek wcześniej "kozaczył"

Andrzej Piaseczny kozaczył, a teraz nagrywa filmik ze szpitala "niech to będzie przestroga"

Poseł PiS i były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha skomentował nagranie Andrzeja Piaska podczas programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk przypomniał pamiętne urodziny i nagrania, jakie wówczas ujrzały światło dzienne. Tamto zachowanie nazwał więc "kozaczeniem", którego finałem jest ciężki przebieg COVID-19.

Widziałem pewnego celebrytę, piosenkarza znanego, który na początku troszeczkę kozaczył, jeśli chodzi o obostrzenia, dystanse, tam chyba jakieś urodziny obchodził i dzisiaj zapadł na tę chorobę - stwierdził. Życzę mu powrotu do zdrowia, ale niech to będzie przestroga, że z naturą - taką, jaką jest epidemia, jaką jest COVID-19 - żartować ani nonszalancko się zachowywać nie wolno - poucza polityk.

Wypowiedź polityka mocno zdenerwowała jednego z uczestników pamiętnych urodzin z początku stycznia. Nergal postanowił odnieść się do sprawy i na swoim InstaStory umieścił link do wywiadu, podczas którego Bolesław Piecha krytykuje Piaska. Nergal do linku dołączył słowa wsparcia dla Andrzeja i krótki komentarz:

Zdrowiej mój przyjacielu, nieśmiertelny i silniejszy niż kiedykolwiek. ***** *** i Konfederację, i cały ten w ciemię bity konserwatywny k*****dół

Nergal nie obawia się mocnych komentarzy, nie tłumaczył się także, gdy wideo z podobnymi hasłami skandowanymi przez Andrzeja i Majkę Jeżowską ujrzały światło dzienne.

Andrzej Piaseczny poruszył wszystkich swoim nagraniem. Mimo wszystko i tak doczekał się słów krytyki.

