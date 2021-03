Viola Kołakowska nadal uderza w chorego Andrzeja Piasecznego: "Dla mnie jest to ściema"

Viola Kołakowska wywołała wczoraj prawdziwą burzę krytykując przerażające nagranie Andrzeja Piasecznego ze szpitala. Aktorka stwierdziła, że jest ono "obrzydliwą propagandą", a samego "Piaska" określiła mianem "kiepskiego aktora". Naturalnie na Instagramie natychmiast zalała ją falą hejtu, w długim wywodzie na InstaStory postanowiła wyjaśnić, dlaczego właśnie tak postrzega filmik opublikowany przez wokalistę i jurora "The Voice of Poland".

Viola Kołakowska postanowiła wyjaśnić, że nikomu nie życzy źle, ale zwyczajnie nie jest tak "ślepa" na pewne sprawy jak niektórzy. Jej zdaniem, trzeba być dość naiwnym, by uwierzyć, iż "Piasek" jest w tak fatalnym stanie, jak mówi o tym na swoim nagraniu:

Moi drodzy, takie jest moje zdanie i nie tylko moje: dla mnie ktoś, kto jest ciężko chory, nie nagrywa takich rzeczy. Zresztą sorry, moim zdaniem jego stan jest całkiem dobry, a już to, że ma siłę w ogóle mówić…

Jak da mnie, takie jest moje zdanie i mam do tego prawo (Piasek - przyp. redakcja) zagrywa się totalnie, i źle to robi jeszcze, to jest tak czytelne, że nie wiem, jakim trzeba być naiwniakiem, żeby myśleć, że jest inaczej. Ale już wiemy, że ludzie patrzą na pewne rzeczy i po prostu ich nie widzą - komentuje aktorka.