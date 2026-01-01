Sandra Kubicka to modelka i celebrytka, była partnerka Barona, z którym ma syna Leona. Ostatnio głośno zrobiło się wokół jej życia prywatnego. Rozstania i powroty z ojcem swojego dziecka wzbudzały duże zainteresowanie internautów. Przez ostatnie lata Sandra skupiła się na mediach społecznościowych i prowadzeniu nowych biznesów, całkowicie rezygnując z modelingu. Teraz uznała, że jeszcze nie jest za późno na wielki powrót!

Sandra Kubicka ogłosiła wielki powrót do modelingu

Sandra Kubicka, znana modelka i celebrytka, zdecydowała się na spektakularny powrót do modelingu. Po kilkuletniej przerwie, którą poświęciła na opiekę nad dzieckiem, działalność internetową oraz rozwijanie własnych biznesów, postanowiła wrócić do dawnej pracy i znów stanąć przed obiektywem. Decyzja ta zbiegła się z kolejnym rozstaniem z jej partnerem, Baronem.

Sandra Kubicka to obecnie niezależna singielka, mieszkająca w Polsce z synem Leosiem. Jak sama przyznaje, ostatnie tygodnie były dla niej bardzo intensywne. Powrót do regularnych treningów pozwolił jej osiągnąć, jak sama określiła "formę życia”.

Okazało się, że Sandra Kubicka wielokrotnie dostawała propozycje współpracy od agencji. Jej agentka nalegała, by nie rezygnowała całkowicie z modelingu. W końcu Sandra uznała, że nadszedł odpowiedni moment na powrót. W kontrakcie wprowadzono specjalne poprawki, które pozwolą jej pogodzić macierzyństwo z karierą. Na swoim Instagramie opowiedziała o swoich planach.

Moja agentka, która reprezentowała mnie przez wiele, wiele lat, przez całą moją karierę, przyleciała do Polski, by mnie odwiedzić. I gdy mnie zobaczyła, zadzwoniła do dyrektora mojej agencji i powiedziała, że ona musi wrócić do roboty. Ja powiedziałam, że nie chcę, że teraz jestem mamą, jestem cała wytatuowana i ja nie będę wracać do modelingu. Minęło parę tygodni i oni dalej mnie bombardowali i prosili, że zmienią dla mnie warunki, że wrócę na innych zasadach i uznałam, że nie jestem jeszcze stara, nie wiem, pomarszczona. wyznała Sandra.

Rodzicielstwo i wielka kariera? Sandra uspokaja internautów

Sandra Kubicka podkreśla, że jej syn Leoś już zawsze będzie dla niej na pierwszym miejscu. Nie zamierza wracać do intensywnego grafiku pracy sprzed lat. Sandra uspokaja swoich odbiorców, że otrzymała doskonałe wsparcie od agencji i wcale nie chce zaniedbywać swoich rodzicielskich obowiązków.

nie będę tak jak wtedy latać 5 razy w tygodniu na sesję, bo przede wszystkim jestem mamą teraz powiedziała.

Modelka planuje w rozsądny sposób łączyć obowiązki zawodowe z rodzicielskimi. Podkreśla, że jeśli pojawią się interesujące zlecenia takie jak sesje w Nowym Jorku czy Miami zamierza podróżować razem z synem Leosiem. Jak tłumaczy, chłopiec wkrótce zacznie uczyć się języka angielskiego, dlatego wyjazdy za granicę będą dla niego niezwykle cenne. Dodatkowo Kubicka chce, aby jej syn poznawał świat już od najmłodszych lat.

jeśli raz na jakiś czas dostanę za*ebistą sesję i na przykład będę musiała polecieć do Nowego Jorku czy do Miami i wtedy mogę wziąć Leosia, który zaraz będzie się uczył języka po angielsku. Fajnie, żeby pojechał do mojej rodziny do Miami, poznał troszkę tego świata, nie widzę w tym nic złego. stwierdziła Sandra.

