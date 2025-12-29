Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, przechodzi przez trudny okres w życiu osobistym. 28 listopada do warszawskiego sądu wpłynął pozew rozwodowy, którego powódką była gwiazda. Po złożeniu pozwu poinformowała fanów o przeprowadzce do nowego mieszkania. Na swoim Instagramie zaczęła relacjonować kolejne etapy urządzania wnętrz, co spotkało się z dużym zainteresowaniem obserwatorów.

Sandra Kubicka wybrała się na samotne zakupy. Wspomniała o życiu singielki

W ostatnim czasie Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazuje, jak samotnie robi zakupy. Influencerka zmagała się z obładowanymi wózkami sklepowymi, co stało się inspiracją do refleksji na temat życia singielki.

Każda niezależna i samowystarczalna singielka, gdy nikt nie patrzy. Zosie samosie ręka w górę napisała.

Internautki błyskawicznie zareagowały na film, dzieląc się swoimi doświadczeniami. "Jak ja to dobrze znam, tylko ja jeszcze mam zawsze ze sobą uciekające dziecko", napisała jedna z fanek. Inna dodała: "Toż to ja. Samotna matka z dwójką dzieci i torbami pełnymi zakupów i dwiema córkami, które się kłócą i biją".

Warto przypomnieć, że po rozstaniu influencerka budzi duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Niedawno Sandra Kubicka ogłosiła zemstę, gdy mówiła o planach na nadchodzący rok.

Sandra Kubicka szczerze o opiece nad synem i trzema psami

W trakcie sesji Q&A, którą zorganizowała dla fanów, Sandra Kubicka została zapytana o to, jak radzi sobie sama z opieką nad synem i trzema psami. Influencerka nie próbowała koloryzować rzeczywistości i przyznała: "Po pierwsze, nie daję (przyp. red. - sobie rady), po drugie - mam pomocnika".

Dodała także, że ostatnio zadała podobne pytanie samotnej matce trójki dzieci. Kobieta odpowiedziała jej: "Jak nie masz wyjścia, to dajesz radę". Kubicka podkreśliła, że te słowa trafiły ją prosto w serce i uznała, że "mamuśki mają super moce".

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy od kobiet, które doceniły, że Sandra nie boi się mówić o trudnościach i pokazuje prawdziwe życie. Jej wpis i nagranie z zakupów zyskały ogromne zainteresowanie i wywołały dyskusję o tym, jak wiele kobiet codziennie zmaga się z podobnymi wyzwaniami.

Zobacz także: Aleksander Baron pokazał, jak spędza czas z synem. "Nadrabiamy od rana we dwóch zaległości"