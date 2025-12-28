Aleksander Baron podzielił się w mediach społecznościowych osobistym wyznaniem, zdradzając, że w tym roku nie mógł spędzić świąt Bożego Narodzenia ze swoim ukochanym synem. Przyznał, że był to dla niego bardzo trudny i emocjonalny czas. Jednocześnie pokazał, w jaki sposób stara się nadrobić tę rozłąkę.

Aleksander Baron i Sandra Kubicka rozstali się

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pobrali się w kwietniu 2024 roku, a już miesiąc później powitali na świecie syna. Początkowo wszystko wskazywało na to, że tworzą szczęśliwą i zgraną rodzinę. Ich relacja była szeroko komentowana w mediach, a zakochani chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami oraz planami na przyszłość, budząc duże zainteresowanie fanów.

Pod koniec 2024 roku pojawiły się jednak pierwsze sygnały kryzysu, gdy Sandra Kubicka złożyła pozew rozwodowy w jednym z warszawskich sądów. Choć sprawa została wówczas wycofana, a para znów zaczęła publicznie pokazywać się razem, nadzieje na uratowanie związku okazały się złudne. Jak poinformował 10 grudnia 2025 roku portal Pudelek, pod koniec listopada do sądu wpłynął kolejny pozew rozwodowy, co potwierdziło, że Aleksander Baron i Sandra Kubicka ostatecznie się rozstali.

Baron nie spędził świąt z synem

Aleksander Baron podzielił się z fanami osobistym wyznaniem na Instagramie, zdradzając, że w tym roku nie mógł spędzić świąt Bożego Narodzenia ze swoim synem. Muzyk wyjaśnił powody tej trudnej dla niego sytuacji, podkreślając, jak wiele go to kosztowało.

To było dla mnie bardzo trudne nie widzieć się z moim synkiem przez 7 dni. Nie dane nam było spędzić razem świąt w tym roku, bo przez stan zdrowia Leosia nie mogłem go zabrać ze sobą do mojej rodziny we Wrocławiu... Na szczęście już wróciłem i nadrabiamy od rana we dwóch zaległości - w obecności, uważności, radości i miłości czytamy.

Tak Aleksander Baron spędza czas z synem fot. Instagram @alekbaron