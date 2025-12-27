Tuż przed końcem roku życie Sandry Kubickiej wywróciło się do góry nogami. Jak się okazało, modelka po raz drugi wniosła o rozwód i wiele wskazuje na to, że tym razem jej małżeństwo nie ma już szans na ratunek. Sandra wyprowadziła się z domu, a na Instagramie pokrótce relacjonowała urządzanie nowego gniazdka. W kolejnym poście zdradziła, jakie ma plany na 2026 rok! Słów o "zemście" chyba nikt się nie spodziewał.

Sandra Kubicka ujawnia swoje cele na 2026 rok

27 grudnia 2025 roku Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie post, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów. Modelka podzieliła się nagraniem, na którym pozuje w wyciętym kombinezonie. Jednak to nie obraz, a treść wpisu wywołała największe emocje. Kubicka ogłosiła swoje postanowienia noworoczne, pisząc:

Cele na 2026 rok: być najszczęśliwszą, najspokojniejszą, najzdrowszą, najbardziej zdyscyplinowaną i najlepszą wersją siebie. To moja 'zemsta'

Wpis Sandry Kubickiej nie tylko pokazał jej determinację do pozytywnych zmian w życiu, ale również został przez wielu odebrany jako symboliczna odpowiedź na trudności, które spotkały ją w mijającym roku. W komentarzach dominowały słowa uznania i wsparcia. Internauci pisali m.in.:

I o to chodzi. Własny spokój i robienie swojego to najlepsza droga. Powodzenia w realizacji!

Jesteś sobą. I to jest najważniejsze! Pozostań taką

To najlepsza zemsta

Sandra Kubicka i Alek Baron jednak się rozstali

Tuż przed świętami media obiegła zaskakująca wiadomość o rozstaniu Sandry Kubickiej i Alka Barona. Para przeszła już jeden poważny kryzys, który poskutkował wniesionym przez modelkę do sądu pozwem o rozwód. Ostatecznie wycofała go tuż przed pierwszą rozprawą wiosną w 2025 roku. Sama Sandra otwarcie przyznała w jednym z wywiadów, że choć byli o krok od rozpadu małżeństwa, udało im się wyjść z kryzysu obronną ręką.

Już kilka miesięcy później sieć obiegła informacja o kolejnym pozwie rozwodowym złożonym przez Kubicką. Fani szybko przekonali się, że tym razem nie ma raczej szans na happy end, bowiem jeszcze przed świętami Sandra relacjonowała na Instagramie przeprowadzkę do nowego mieszkania. Jak deklaruje, rozpoczyna nowy rozdział, który stawia przed nią ambitne cele w 2026 roku.

