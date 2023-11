1 z 7

To z pewnością nie są stereotypowe babcie! Ciągle aktywne zawodowo, chętnie bywające na czerwonych dywanach, uwielbiane przez rzesze fanów, a do tego słynące z doskonałego wyczucia mody, a nierzadko również... sylwetek do pozazdroszczenia! Choć z wyobrażeniem typowej babci mają niewiele wspólnego, to swoje wnuki kochają równie mocno. Oto najpiękniejsze babcie polskiego show-biznesu!

Wśród nich: Beata Kozidrak, Agata Młynarska i Katarzyna Dowbor. Ile mają wnucząt? Dowiecie się z naszej fotogalerii!

