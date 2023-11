Jakiś czas temu magazyn "Flesz" poinformował, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spodziewają się drugiego dziecka. Będzie to... córeczka! My zapytaliśmy Maćka, podczas finału programu "Supermodelka Plus Size" o to, jak się czuje w związku z przyjściem drugiego potomka na świat. Czy rodzice mają już gotową wyprawkę? Co na to ich córka, Janinka? Zobaczcie nasz materiał z Maciejem Dowborem!

