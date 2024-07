Najlepszy Przekaz w Mieście (NPWM) to polska ekipa Hip - Hop / Rap z Mławy, która została założona przez Adama Rudnickiego - RUDNIKA oraz Kamila Woronieckiego - WORO w lipcu 2010 roku. Niebawem do RUDNIKA i WORA dołączyli Kamil Król - KRÓL oraz Damian Demby - DEMBUŚ. Tym samym skład wzbogacił się o dwóch kolejnych szybko docenionych przez publiczność raperów. Dziś wspólnie tworzą ekipę pod nazwą Najlepszy Przekaz w Mieście.

Reklama

W 2012 roku wzięli udział w popularnym programie Telewizji Polsat - "Must Be The Music - Tylko muzyka". Swoim występem szybko zachwycili jurorów oraz widzów zostając głównymi faworytami programu, w którym zdobyli drugie miejsce.

Widzowie ich pokochali. Poza zespołem Enej - Najlepszy Przekaz w Mieście jest drugim tak popularnym i lubianym zespołem na Facebooku.

W październiku 2012 roku ukazała się debiutancka płyta Najlepszego Przekazu w mieście pt. „Słowa Prawdy”, która jest dystrybuowana przez jedną z największych firm fonograficznych w Polsce EMI Music Poland. Płyta pt. Słowa Prawdy” jest dostępna w najlepszych sklepach muzycznych na terenie całego kraju i budzi na rynku muzycznym duże zainteresowanie.

Płyta Najlepszego Przekazu w Mieście promuje singiel - "Zobacz wybierz słuchaj".

Zobacz także

Interesy Najlepszego Przekazu w Mieście reprezentuje Adrian Zalewski - Manager ds. organizacji, tworzenia wizerunku i zarządzania, specjalista ds. kontaktu z mediami. Właściciel firmy, która zajmuje się managementem artystycznym - prowadzeniem zespołów, tworzeniem ich wizerunku oraz kompleksową obsługą.

Płyta pt. Słowa Prawdy” jest dostępna w najlepszych sklepach muzycznych na terenie całego kraju i budzi na rynku muzycznym duże zainteresowanie.

Reklama

Na płycie znajduje się 12 singli:



1. Intro

2. Najbliżsi ranią mocniej

3. Ballada o śmierci

4. Mój start rap

5. Wyciągamy dzieci z bramy

6. Nigdy więcej

7. Najlepszy przekaz w mieście

8. Latarnie

9. Droga, którą idę

10. Bitwa pod Mława

11. Po raz setny

12. Zobacz wybierz słuchaj



oraz dodatkowo Kołysanka (Bonus Track)