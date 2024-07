Najlepiej ubrane gwiazdy na imprezie urodzinowej Party

7 z 11

Halina Mlynkova przeszła w ostatnim czasie ogromną metamorfozę, a jej stylizacjami zajęła się nowa ekipa . To widać, bo wokalistka wygląda zjawiskowo. Na imprezie "Party" pojawiła się w pięknym szmaragdowym kostiumie Violi Piekut ze zdobionym złotem kołnierzem. Do tego wysoko upięty kucyk i mamy totalnie gwiazdorski look.