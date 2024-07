4 z 11

8. miejsce - Margaret

Margaret równolegle ze swoją karierą muzyczną prowadzi też modowego bloga i nie da się tego nie zauważyć patrząc na jej stylizacje. Młoda wokalistka ma unikalne podejście do mody, świetnie wyczuwa trendy i nie boi się eksperymentować. W mijającym roku widzieliśmy ją w co najmniej kilku różnych fryzurach i stylach. Potrafi pokazać się w eleganckiej sukni do ziemi, chwilę potem udowadnia, że krótka sukienka i białe kozaczki też mogą wyglądać stylowo. I za to ją kochamy!