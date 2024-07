5 z 7

Miejsce 3

Tom Cruise - Bo tak nakazuje scjentologia!

Tom Cruise przejdzie do historii zarówno jako znakomity aktor, jak i jeden z największych maniaków religijnych naszych czasów. Gwiazdor święcie wierzy we wszystko, co głosi wyznawana przez niego scjentologia, a mimowolną ofiarą jego ślepej wiary stała się także jego córeczka, dwuletnia Suri. Aktor wychowuje ją ściśle według zasad swojej religii, a ta głosi, że dziecko powinno... robić to, co chce, a rodzice są po to, aby spełniać jego zachcianki. Suri sama więc wybiera sobie zabawki i ubranka (oczywiście tylko w sklepach wielkich kreatorów mody!), je, co jej zasmakuje, chodzi spać, kiedy chce, a na każde swoje skinienie ma kilka oddanych nianiek. Niebawem jednak jej samodzielność zostanie mocno ograniczona. Tom Cruise chce bowiem, aby jego pociecha stanęła na czele sekty. A to oznacza, że Suri zostanie oddana do elitarnej akademii scjentologów w Los Angeles, gdzie przez kilka godzin dziennie będzie brała udział w specjalistycznych treningach „duchowych” prowadzonych przez doświadczonych guru sekty. Brzmi trochę jak pranie mózgu? Coż, zdaje się, że mała Suri pójdzie w ślady taty...