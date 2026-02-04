Michał Danilczuk to światowej sławy tancerz, który swą międzynarodową rozpoznawalność zbudował między innymi dzięki udziale w edycjach programu "Taniec z gwiazdami". Szybko zdobył sobie sympatię telewidzów, którzy teraz obserwują jego działania na Instagramie. Tym razem choreograf podzielił się nagraniem ze znaną tancerką, co od razu rozgrzało internautów.

Michał Danilczuk pokazał nagranie ze znaną tancerką

Michał Danilczuk zasłynął w mediach, tworząc pierwszą jednopłciową parę taneczną w polskich edycjach "Tańca z gwiazdami" z modelem Jackiem Jelonkiem. Później w tanecznych zmaganiach towarzyszył również blogerce modowej i influencerce Julii "Maffashion" Kuczyńskiej, co obiło się szerokim echem w mediach nie tylko ze względu na taneczne występy pary. Według spekulacji tancerza i gwiazdę miało połączyć szczególne uczucie. W ostatnich dniach Danilczuk pokazał się jednak ze znaną tancerką.

Na swoim Instagramie tancerz po raz kolejny pokazał swoje umiejętności na sali treningowej, tym razem w nie byle jakim towarzystwie. Na nagraniach u jego boku zmysłowo zatańczyła Ewa Szabatin, z którą połączył go nowy projekt. Podczas wspólnego lunchu tancerka wyznała:

Ustalamy dla Was obóz w Portugalii. Będzie plan dnia wypełniony po brzegi. (...) Będzie sport, siła i regeneracja. Nie ma lipy. Wszystko się szykuje.

Uśmiechnięty Danilczuk z charakterystycznym dla niego podekscytowaniem oraz energią dodał:

Wszystko będzie zaplanowane od pierwszego guzika do ostatniego.

Obóz taneczny z Michałem Danilczukiem i Ewą Szabatin ma się odbyć w Portugalii, gdzie tancerka mieszka na co dzień.

Kim jest Ewa Szabatin?

Choć w ostatnich latach Ewa Szabatin zniknęła z polskiego show-biznesu, jeszcze kilka lat temu, podobnie jak Danilczuk, była jedną z bardziej rozpoznawalnych tancerek "Tańca z gwiazdami". W programie miała okazję trenować między innymi z Przemysławem Sadowskim, Rafałem Olbrychskim oraz Mateuszem Damięckim.

W zawodowej karierze tworzyła pary z rozpoznawalnymi dziś w Polsce tancerzami, w tym Krzysztofem Hulbojem, Janem Klimentem i Stefano Terrazzino. Choć w ostatnich latach skupiła się na promowaniu zdrowego stylu życia na Instagramie, to teraz znów postawiła na taniec, łącząc siły z Michałem Danilczukiem.

Zobacz także: