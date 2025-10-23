Maffashion i Michał Danilczuk poznali się na parkiecie czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wspólne treningi zbliżyły tych dwoje na tyle, że postanowili kontynuować relację również poza programem. Choć doniesienia na temat łączącego ich uczucia napływały ze wszystkich stron, wiele wskazuje na to, że ich związek to już przeszłość.

Reklama

Relacja Mafffashion i Michała Danilczuka

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk po raz pierwszy spotkali się na planie programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie od razu nawiązali świetny kontakt. Z czasem ich relacja zaczęła przyciągać coraz większą uwagę mediów i fanów, zwłaszcza że para nawet po zakończeniu emisji programu często pojawiała się razem - zarówno na branżowych imprezach, jak i podczas wspólnych wyjazdów. Przez kilkanaście miesięcy Julka i Michał publikowali w sieci zdjęcia i nagrania z egzotycznych wakacji czy luźnych spotkań w gronie znajomych, co tylko podsycało plotki o możliwym romansie.

Mimo licznych spekulacji, zarówno influencerka, jak i tancerz konsekwentnie unikali jednoznacznych deklaracji, utrzymując, że łączy ich przede wszystkim bliska przyjaźń. Wszystko wskazywało jednak na to, że między Maffashion a Danilczukiem istnieje coś poważniejszego niż zwykła koleżeńska sympatia, o której oboje tak często wspominali w wywiadach.

Maffashion i Michał Danilczuk rozstali się?

Wiele wskazuje na to, że jeżeli influencerka i tancerz faktycznie tworzyli parę w życiu prywatnym, ich związek to już przeszłość. Są ku temu mocne dowody, które zalały sieć. Jednym z nich jest fakt, że Julia coraz częściej "lajkuje" na Instagramie wpisy i memy dotyczące rozstań, co nie umknęło czujnym obserwatorom.

To jednak nie wszystko. Użytkownicy TikToka zauważyli również, że Michał Danilczuk polubił stary filmik z... Sebastianem Fabijańskim, byłym partnerem influencerki. Chodzi o fragment wywiadu udzielonego w październiku 2022 roku dla Pudelka, w którym aktor został zapytany o komentarze i drobne przytyki, jakie po ich rozstaniu miała kierować w jego stronę Maffashion.

Ze mnie bardzo łatwo zrobić kata, ja jestem narcyzem i się do tego przyznaję, mam zaburzenia osobowości narcystycznej (...), ja się nie boję do tego przyznać. Pytanie jest tylko, czy osoba, która przez całe życie robi zdjęcia sobie na Instagramie i to jej życie kręci się wokół niej, czy aby na pewno jest pozbawiona cech narcystycznych? Ten, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie będę odpowiadał na to literalnie, natomiast mogę jedynie zasugerować, że naprawdę nie jest na miejscu wysnuwać wnioski na czyjś temat, na temat jakiejś sytuacji, mając trzy puzzle, kiedy obraz składa się z 1500 (...). Drodzy czytelnicy, kompletnie nie znacie prawdy mówił Fabijański w rolce, którą polubił Danilczuk.

Co Wy na to?

Zobacz także:

Reklama