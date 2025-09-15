Michał Danilczuk żałuje przejścia do TVN-u? "Nigdy się nie spodziewałem..."
Michał Danilczyk zyskał popularność w "Tańcu z Gwiazdami", jednak po kilku edycjach w show- otrzymał propozycję przejścia do TVN-u i zaproponowano mu rolę jurora w "You Can Dance". To pozbawiło Michała dalszego udziału w tanecznym show, od którego zaczęła się jego rozpoznawalność. Czy żałuje transferu do TVN-u?
Michał Danilczuk jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w Polsce. Jego kariera poszybowała w górę, a stacja TVN zaprosiła go do spróbowania swoich sił w roli jurora, a nie tancerza. Czy żałuje swojego udziału w "You Can Dance"?
Michał Danilczuk o TVN-ie
Fani wprost uwielbiają Michała Danilczuka, który w "Tańcu z Gwiazdami" pokazał swoje poczucie humoru, profesjonalizm i dokładność. Szybko te cechy zauważyła stacja TVN, która zakontraktowała go w roli jurora "You Can Dance". Internauci przyznali, że Michał nadaje się do tej roli idealnie, a jego rzetelność czuć na każdym kroku. Wraz z wzięciem udziału w projekcie TVNU, Danilczuk zamknął za sobą drzwi Polsatu, czyli programu "Taniec z Gwiazdami". Czy nie tęskni za tańcem w show? Czy jego transfer to dobra decyzja?
No myślę, że bardzo dobra decyzja, ja się bardzo cieszę. Stałem się jurorem w programie, o którym marzyłem. To jest piękna historia, która zatacza koło
A jak ocenia siebie w roli jurora? Zobacz, co jeszcze powiedział przed naszą kamerą!
