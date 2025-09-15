Michał Danilczuk jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w Polsce. Jego kariera poszybowała w górę, a stacja TVN zaprosiła go do spróbowania swoich sił w roli jurora, a nie tancerza. Czy żałuje swojego udziału w "You Can Dance"?

Michał Danilczuk o TVN-ie

Fani wprost uwielbiają Michała Danilczuka, który w "Tańcu z Gwiazdami" pokazał swoje poczucie humoru, profesjonalizm i dokładność. Szybko te cechy zauważyła stacja TVN, która zakontraktowała go w roli jurora "You Can Dance". Internauci przyznali, że Michał nadaje się do tej roli idealnie, a jego rzetelność czuć na każdym kroku. Wraz z wzięciem udziału w projekcie TVNU, Danilczuk zamknął za sobą drzwi Polsatu, czyli programu "Taniec z Gwiazdami". Czy nie tęskni za tańcem w show? Czy jego transfer to dobra decyzja?

No myślę, że bardzo dobra decyzja, ja się bardzo cieszę. Stałem się jurorem w programie, o którym marzyłem. To jest piękna historia, która zatacza koło - przyznał.

A jak ocenia siebie w roli jurora? Zobacz, co jeszcze powiedział przed naszą kamerą!

