Michał Danilczuk zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami". Jest niezwykle utalentowanym tancerzem i choreografem, który konsekwentnie rozwija swoją karierę. Gdy w październiku 2025 roku media obiegły wieści o rozstaniu artysty z Maffashion, główni zainteresowanie konsekwentnie unikali komentarzy na ten temat. Obecnie tancerz wypoczywa na wakacjach w Miami, a na jednym ze zdjęć pojawiła się znana gwiazda polskiego show-biznesu. Kim jest tajemnicza kobieta ze zdjęcia? Znamy odpowiedź.

Michał Danilczuk u boku znanej dziennikarki. Zapozowali razem w Miami

W październiku ubiegłego roku media obiegła wiadomość o rozstaniu Michała Danilczuka z Maffashion. Mimo że gwiazdy nigdy publicznie nie potwierdziły swojego związku, internauci traktowali ich jak parę, obserwując ich bliską relację. Od tamtego momentu minęło już sporo czasu, dlatego najnowsze zdjęcie Danilczuka zaskoczyło jego fanów.

Wśród kadrów ze słonecznego Miami pojawiło się również zdjęcie z Anną Wendzikowską. To znana polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która zdobyła rozpoznawalność dzięki pracy w programach śniadaniowych. Ich wspólne zdjęcie zrobiło w sieci prawdziwą furorę.

Miami, chwila nieuwagi i znów robi się wspaniały czas.Wyjątkowa pogoda, kolorowe budynki, egzotyczne samochody..Latynoska muzyka, do której tańczę na co dzień, tutaj wybrzmiewa jeszcze ciekawiej.Pozytywni, uśmiechnięci, ciągle tańczący ludzie..mój vibe , wracam wkrótce.. napisał Danilczuk na Instagramie.

Pod słonecznymi kadrami z wakacji tancerza nie zabrakło pozytywnych komentarzy. Post skomentowała również Magda Gessler, a internauci nie szczędzili szczerych opinii na temat wspólnego zdjęcia z Anią Wendzikowską.

Hmmmm kolorowo konkretnie skomentowała Magda Gessler.

Pasujecie do siebie pisali Internauci.

Tak wyglądała relacja Michała Danilczuka i Maffashion

Michała Danilczuka i Maffashion połączył przede wszystkim taniec. Poznali się podczas programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie występowali jako para taneczna. Po zakończeniu show ich relacja wcale nie osłabła - wręcz przeciwnie. Spędzali ze sobą dużo czasu i chętnie publikowali wspólne zdjęcia, mimo że nigdy publicznie nie potwierdzili, że są parą.

Powody ich rozstania szybko obiegły media, a relacja ostatecznie przeszła do przeszłości. Internauci zauważyli, że Julia często zostawiała polubienia pod postami dotyczącymi rozstań. Z kolei Danilczuk polubił nawet wpis Fabijańskiego - byłego partnera influencerki, w którym ten opowiadał o swojej byłej relacji. Obecnie Michał Danilczuk nie wypowiada się publicznie na temat swojego życia miłosnego.

