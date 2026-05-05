Siedmioletnia Tosia, córka Sylwii Bomby znanej z "Gogglebox. Przed telewizorem", już teraz ma własną finansową "poduszkę" na przyszłość. W 2025 roku celebrytka ujawniła, że dziewczynka bierze udział w reklamach, a pieniądze z jej pracy trafiają na osobne konto odkładane z myślą o studiach. Ostatnio Sylwia Bomba przyznała, że popularność dziecka zaczęła ją przerażać także poza internetem na tyle, że rozważa prywatną ochronę. Teraz ujawniła, czy Tosia otrzymuje już propozycje pracy z show-biznesu...

Córka Sylwii Bomby wyrasta na prawdziwą influencerkę

Sylwia Bomba podkreśla, że kiedy Tosia pojawia się w kampaniach reklamowych, jej wynagrodzenie nie rozpływa się w domowym budżecie. Trafia na konto oszczędnościowe, które ma zabezpieczyć przyszłość dziewczynki i realnie wesprzeć ją, gdy przyjdzie czas na edukację.

Mam już odłożone pieniądze na studia Tosi. I powiem coś, za co pewnie dostanę baty, ale te pieniądze w większości Tosia zarobiła sama. Jeżeli moja córka bierze udział w jakiejś reklamie, to ja uwzględniam jej gażę i te pieniądze, które tam zarabia, odkładam na jej konto przyznała Sylwia Bomba

Jednocześnie celebrytka nie buduje wokół tego historii o "łatwych pieniądzach". Zwraca uwagę, że rodzicielskie decyzje w tej sprawie nie są czarno-białe i sama przyznaje, że nie ma stuprocentowej pewności, czy pokazywanie dziecka w sieci to zawsze dobry kierunek. Z jej perspektywy kluczowe ma być to, by Tosia nie była do niczego namawiana ani zmuszana.

7-letnia córka Sylwii Bomby już dostaje propozycje pracy w show-biznesie

Sylwia Bomba podczas rozmowy z Simoną Stolicką dla Party.pl ujawniła, że zdaje sobie sprawę, że jej córka może dość szybko usamodzielnić się, jak chociażby córka Izabeli Macudzińskiej, która wyprowadziła się z domu, mając zaledwie 16 lat.

Miałam sen, że miała lat 15 czy 16 i moja Tosia wyjechała... Ja uważam, że w przypadku mojej Antosi to jest taki naturalny krok i to się stanie. - wyznała Sylwia Bomba

Celebrytka zdradziła, że po nagraniu jednej z ostatnich reklam na jej konto na Instagramie, w którym pojawiła się Tosia natychmiast otrzymała propozycje dla córki i sądzi, że prędzej czy później jej córka zostanie aktorką bądź influencerką.

To była zabawna reklama i odezwali się do mnie menadżerowie aktorów, aktorki, które chciałyby, żeby Tosia grała ich córki w serialu, więc ja myślę sobie, że w przypadku Tosi, w którymś momencie to się po prostu wydarzy.

Sylwia Bomba, Tosia i Grzegorz Collins w "Dzień dobry TVN" fot. Anita Walczewska/Dzien Dobry TVN/East News