Media przekazały zaskakujące infomacje ws. programu Andrzeja Dudy w Kanale Zero. Okazuje się, że to już koniec produkcji z udziałem byłego prezydenta. Wyniki oglalności mogą rozczarowywać.

Program Andrzeja Dudy w Kanale Zero - ile trwał i o czym był

Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Wtedy też Andrzej Duda pożegnał się ze stanowiskiem głowy państwa. Już kilka tygodni później okazało się, że Andrzej Duda poprowadzi własny program.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie zapowiadał wówczas Krzysztof Stanowski.

We wrześniu 2025 roku Andrzej Duda, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczął emisję własnego programu na internetowej platformie Kanał Zero, należącej do Krzysztofa Stanowskiego. Zgodnie z zapowiedziami, format miał liczyć 16 odcinków, poświęconych „gorącym tematom” z życia politycznego i społecznego. Program opierał się na wspomnieniach z 10-letniej prezydentury Dudy, jego komentarzach na temat bieżących wydarzeń oraz rozmowach z zaproszonymi gośćmi.

Ostatni odcinek wyemitowano pod koniec 2025 roku. Tym samym zakończyła się medialna seria Dudy w Kanale Zero.

Oglądalność programu Dudy. Jak wypadł na tle innych?

Spośród 16 opublikowanych odcinków największą popularnością, jak informuje portal Wirtualne Media, cieszył się pierwszy materiał dotyczący incydentu z rosyjskimi dronami, które spadły na terytorium Polski. Odcinek ten zgromadził 266 tysięcy wyświetleń.

Choć program z udziałem Andrzeja Dudy miał potencjał medialny, jego wyniki wypadły słabo w porównaniu do innych politycznych formatów nadawanych w Kanale Zero. Dla porównania audycja „Mazurek & Stanowski” uzyskiwała od 300 tysięcy do około miliona wyświetleń, a samodzielne materiały Roberta Mazurka przyciągały od 150 tysięcy do 300 tysięcy widzów. Jak informują Wirtualne Media cykl Andrzeja Dudy miał od 15 tys. do 50 tys. wyświetleń.

Chociaż program prowadzony przez Andrzeja Dudę w Kanale Zero zakończył się, to ostatnio były prezydent ponownie pojawił się na platformie. Na początku stycznia br. Andrzej Duda zaskoczył podczas spotkania z Karolem Nawrockim, a rozmowa prezydentów została wyemitowana właśnie na antenie Kanału Zero.

