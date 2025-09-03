Szokujący powrót Andrzeja Dudy! Były prezydent debiutuje w Kanał Zero

Były prezydent Andrzej Duda oficjalnie ogłosił swój powrót do aktywności zawodowej. Jak podano w mediach społecznościowych, Duda dołącza do Kanału Zero – popularnego formatu medialnego. Duda będzie autorem serii programów, których szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Jego zaangażowanie w działalność medialną pokazuje, że mimo zakończenia prezydentury nie zamierza rezygnować z życia zawodowego.

Andrzej Duda nie przechodzi na emeryturę. Kanał Zero potwierdza

W jednym z wywiadów Andrzej Duda jasno podkreślił, że nie planuje przejścia na emeryturę. Jak zaznaczył, ma 53 lata, dużo energii i chęci do działania. Zadeklarował również chęć wsparcia „obozu patriotycznego”, a także nie wykluczył możliwości stworzenia własnego ruchu politycznego lub partii. Ostatnio Kanał Zero potwierdził w swoich mediach społecznościowych, że nowa, autorska seria pojawi się już we wrześniu. Platforma Krzysztofa Stanowskiego przekazała, że prezydent będzie jednym z autorów.

Kanał Zero ma nowego autora. Premiera już 15 września poinformowano na oficjalnym profilu.

Po zakończeniu kadencji Andrzej Duda chętnie udziela wywiadów i występuje w programach. Niedawno podsumował swoją dwukadencyjną prezydenturę w pozytywnym tonie. W rozmowie z Polsat News powiedział: „Większości moich wyborców żyje się lepiej niż wtedy, gdy zaczynałem pierwszą kadencję. Moja prezydentura była prowadzona dobrze i zasługuje na piątkę w sześciostopniowej skali”.

Życie Andrzeja Dudy po prezydenturze

Po zakończeniu urzędowania, Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda przeprowadzili się do Krakowa. Ich nowym domem stał się apartament o powierzchni 132 m kwadratowych, mieszczący się w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym na Prądniku Białym.

Mieszkanie obejmuje przestronny salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dwie łazienki oraz taras. Wnętrza zostały urządzone przy współpracy z architektką. Jak podaje „Super Express”, Agata Kornhauser-Duda miała powiedzieć znajomym: „Nie potrzebujemy pałacu. Chcieliśmy miejsca, które pozwoli nam spokojnie żyć, spacerować po Krakowie oraz spotykać się z rodziną i przyjaciółmi”.

Nowe lokum pary prezydenckiej mieści się w kameralnym, dwupiętrowym budynku z podziemnym garażem oraz dodatkowym miejscem postojowym. Cały kompleks jest strzeżony, a z wyższych pięter rozciąga się widok na panoramę Krakowa.

Prezydent nie przestaje zaskakiwać swoją aktywnością w ostatnim czasie. Na przełomie sierpnia i września udzielił długiego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, podczas którego Andrzej Duda zdradził prawdę o tym, jak stracił kawałek palca.

