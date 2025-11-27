Andrzej Duda przez 10 lat sprawował urząd prezydenta Polski, z którego oficjalnie ustąpił w sierpniu 2025 roku. Jego miejsce zajął Karol Nawrocki, a tymczasem Duda usunął się w cień. W mediach niemal od razu pojawiły się spekulacje na temat tego, ile będzie wynosić emerytura byłej już głowy państwa. Prawda wreszcie ujrzała światło dzienne, a ujawnił ją sam zainteresowany!

Ile wynosi prezydencka emerytura Andrzeja Dudy?

Pod koniec listopada Andrzej Duda otrzymał swoją pierwszą prezydencką emeryturę. By uciąć wszelkie domysły i spekulacje, postanowił opublikować w mediach społecznościowych zrzut ekranu przedstawiający wyciąg bankowy, na którym widnieje pełna kwota.

Ile wpłynęło na jego konto? Dokładnie 9 tys. 349 zł. Publikując wyciąg, Duda napisał:

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej 'odprawy' dostałem na konto pierwszą prezydencką 'emeryturę'. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji

Reakcje internautów na publikację były bardzo zróżnicowane. Niektórzy komentowali, że kwota jest wysoka i "można za nią żyć". Inni uznali ją za przesadną, pisząc: "Za dużo", "Wiele osób chciałoby mieć taką emeryturę" lub "Według mnie bardzo ładna kwota". Pojawiły się również głosy krytyczne, określające emeryturę jako "śmiesznie niską".

Nowe życie Andrzeja Dudy i Agaty Dudy

Po zakończeniu kadencji prezydenckiej Andrzej Duda przeniósł się z Warszawy do Krakowa. W życiu byłego prezydenta zaszło wiele zmian. Poza przejściem na emeryturę, Duda wydał książkę oraz podjął nową pracę. Zmiana miejsca zamieszkania z Warszawy na rodzinny Kraków była jednym z pierwszych kroków po zakończeniu pełnienia funkcji głowy państwa. Obecnie były prezydent prowadzi spokojniejsze życie, z dala od politycznego zgiełku.

Niedawno Andrzej Duda udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, w którym opowiedział, jak obecnie wygląda jego zwykła codzienność. Jak sam przyznał, po dziesięciu latach pełnienia funkcji prezydenta przyzwyczajenia pozostały.

Śmieję się nieraz... Człowiek po dziesięciu latach ma przyzwyczajenia. Obydwoje z żoną się śmiejemy. Wstajemy rano w naszym mieszkaniu w ciszy i spokoju. Siadamy i każdy otwiera swojego iPada i robimy prasówkę. Tak się człowiek nauczył, że to była pierwsza czynność poranna: zrobienie prasówki, sprawdzenie, co się dzieje, i tak jest do tej pory. Nie jesteśmy w stanie pokonać tego obyczaju, że każdy wstaje i chwyta się za swój sprzęt, kawa i prasówka

O której godzinie Andrzej Duda rozpoczyna swój dzień?

Staram się wstawać tak koło 8 rano, mniej więcej. Wcześniej przed 7 wstawałem i dzień się zaczynał zdecydowanie wcześniej

Wygląda na to, że Andrzej Duda nie narzeka na brak zajęć, które do niedawna wypełniały jego kalendarz po brzegi.

Andrzej Duda dostał swoją pierwszą prezydencką emeryturę, fot. Twitter/AndrzejDuda

