Po czterech miesiącach od rozstania z Markiem Anthonym , Jennifer Lopez znalazła pocieszenie u boku nowego "mężczyzny". Partnerem piosenkarki został młodszy o 18 lat (!), 24-letni tancerz Casper Smart , który według znajomych J.Lo jest tylko przystankiem na drodze do poważnego związku. - Tak, spotykają się i świetnie się razem bawią. Z każdym dniem są coraz bardziej śmiali ze swoim uczuciem. Ale jest to tylko zwykły romans, który raczej nie zamieni się w nic więcej - zdradziła magazynowi "People" przyjaciółka Jennifer. Casper ma spore doświadczenie w tańcu i to dzięki niemu poznał, a później zauroczył sobą Jennifer. Występował w produkcjach takich jak "Glee" czy "How I Met Your Mother", a także tańczył u boku Beyonce podczas rozdania nagród Grammy. Miał wystąpić razem z Michaelem Jacksonem na przerwanej przez śmierć trasie "This is it". Ciekawe czy i jak długo para ze sobą długo wytrzyma... habibi